Au început negocierile pentru titularul lui Dinamo! Transfer în Portugalia

Au început negocierile pentru titularul lui Dinamo! Transfer în Portugalia Superliga
SPORT.RO
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Devis Epassy (33 de ani) ar putea pleca de la Dinamo încă din această vară, după doar un sezon petrecut în România.

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Epassy, portar cu 16 meciuri la naționala Camerunului, a fost principala variantă dintre buturile lui Dinamo în sezonul trecut. Africanul a strâns 31 de partide și a încasat 33 de goluri.

Devis Epassy, portarul lui Dinamo, dorit de Santa Clara

Totuși, Epassy nu i-a convins pe cei de la Dinamo, iar clubul și-ar dori să se despartă de experimentatul portar în această vară. Africa Foot notează că o posibilă destinație este Santa Clara, ocupanta locului 15 în prima ligă din Portugalia.

Presa africană subliniază că Epassy nu mai face parte din planurile lui Dinamo, mai ales după ce "câinii" l-au adus și pe marocanul Alaa Bellaarouch (24 de ani), sub formă de împrumut de la Braga.

Santa Clara ar fi demarat negocierile cu Dinamo pentru transferul lui Epassy în această vară, însă pentru moment nu există un acord între părți.

  • Pe lângă Alaa Bellaarouch, Dinamo îl mai are în lot pe portarul Alexandru Roșca (22 de ani).
  • Fost jucător în Franța, la echipele secunde ale lui Rennes și Lorient, Epassy a mai apărat la Guijuelo, US Avranches, SAS Espinal, Levadiakos, PAS Lamia, OFI Creta, Abha Club și Karmiotissa.

Andrei Nicolescu a confirmat că Dinamo vrea să se despartă de Epassy

Andrei Nicolescu a explicat că noul antrenor Nuno Campos își dorește un portar cu un joc foarte bun de picior, motiv pentru care marocanul Bellaarouch este văzut drept prima opțiune.

„Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are”, a declarat recent Andrei Nicolescu, pentru Prima Sport.

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