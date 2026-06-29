Au început negocierile pentru titularul lui Dinamo! Transfer în Portugalia

Epassy, portar cu 16 meciuri la naționala Camerunului, a fost principala variantă dintre buturile lui Dinamo în sezonul trecut. Africanul a strâns 31 de partide și a încasat 33 de goluri.

Devis Epassy, portarul lui Dinamo, dorit de Santa Clara

Totuși, Epassy nu i-a convins pe cei de la Dinamo, iar clubul și-ar dori să se despartă de experimentatul portar în această vară. Africa Foot notează că o posibilă destinație este Santa Clara, ocupanta locului 15 în prima ligă din Portugalia.

Presa africană subliniază că Epassy nu mai face parte din planurile lui Dinamo, mai ales după ce "câinii" l-au adus și pe marocanul Alaa Bellaarouch (24 de ani), sub formă de împrumut de la Braga.

Santa Clara ar fi demarat negocierile cu Dinamo pentru transferul lui Epassy în această vară, însă pentru moment nu există un acord între părți.