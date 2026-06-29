Un fan a fost ucis și un altul e în stare gravă, după un incident din San Diego

O persoană a fost ucisă și o alta a fost grav rănită într-un atac armat care a avut loc duminică într-o zonă rezervată fanilor fotbalului în San Diego, statul California, unde sute de persoane se adunaseră pentru a urmări meciurile Cupei Mondiale 2026 pe ecrane gigantice.

Incidentul a avut loc în Piața San Pedro, la scurt timp după încheierea meciului dintre Canada și Africa de Sud (1-0). În momentul împușcăturilor nu era în desfășurare nicio partidă, dar zona era încă aglomerată de fani. Poliția a confirmat că una dintre victime a murit la fața locului, în timp ce a doua a fost transportată de urgență la spital în stare critică. Autoritățile au deschis o anchetă pentru omucidere și au ordonat închiderea mai multor străzi din jurul locului incidentului armat.

Zona Golfului San Francisco găzduiește mai multe meciuri din cadrul Cupei Mondiale, jucate pe stadionul Levi's din Santa Clara, la aproximativ 70 de kilometri de San Francisco. Următorul meci programat pe stadion va fi între Bosnia și Herțegovina și Statele Unite.

Alte două incidente armate, În Kansas City și lângă Boston

Acesta nu este primul incident de violență armată înregistrat în timpul competiției. Pe 16 iunie, doi fani americani ai Argentinei au fost implicați într-un atac armat în timp ce se deplasau cu o mașină închiriată spre stadionul din Kansas City, pentru a urmări meciul împotriva Algeriei. Un bărbat era căutat și pentru alte atacuri armate care avuseseră loc în orele precedente, soldate cu un mort și patru răniți, printre care și un șofer de Uber care transporta fani argentinieni.

În urmă cu două zile, patru persoane au fost transportate de urgență la spital după ce au fost împușcate în timpul evenimentelor rezervate Cupei Mondiale, respectiv vizionarea meciurilor naționalei din Insulele Capului Verde. Sute de persoane din comunitatea locală capverdiană sărbătoreau calificarea istorică a echipei lor în "16"-imile de finală ale competiției în orășelul Brockton, de la periferia metropolei Boston, când persoane necunoscute încă au deschis focul asupra mulțimii.

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