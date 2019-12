FARA CUVINTE! Fata INMARMURITA a Cristinei Neagu in timpul UMILINTEI cu Japonia! 

Japonia s-a distrat cu nationala Romaniei de handbal la ultimul meci de la Campionatul Monidal. Jucatoarele japoneze au marcat din toate pozitiile, fara ca romancele sa aiba vreo reactie.

In momentul unei faze spectaculoase de creatie a japonezelor, finalizata cu gol, in prim-plan a aparut Cristina Neagu, aflata pe banca. Fata celei mai bune jucatoare ale anului trecut spunea totul, romanca era dezamagita de prestatia echipei si de modul in care adversarele le-au anihiliat pe jucatoarele noastre.