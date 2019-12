Romania - Japonia, ora 11:00 | Romania joaca ultimul meci de la Campionatul Mondial si spera sa obtina primele puncte in Grupa Principala

Tricolorele intalnesc gazdele turneului final la Kumamoto.

Romania a piredut primele doua partide cu Rusia (27-18) si Suedia (34-22) si a ratat orice sansa de a merge mai departe sau de a juca in meciurile de clasament.

Daca handbalistele noastre ar fi ocupat locul 4 in Grupa Principala, s-ar fi batut pentru locul 7 in clasamentul final al Mondialului, pozitie ce ne-ar fi putut asigurat o grupa usoara la turneul preolimpic. Pentru ca nu au reusit sa realizeze acest obiectiv, tricolorele vor infrunta 2 natiuni din Europa si doar una din afara ei, grupa de la anul anuntandu-se una de foc, in conditiile in care doar primele doua clasate se califica la Tokyo.

Atat Romania, cat si Japonia, sunt in cautarea primelor puncte in Grupa Principala, meciul fiind unul mai mult de palmares.

In celalalt meci al grupei disputat pana la aceasta ora, Rusia a facut instructie cu Spania, scor 36-26 si a bifat a 8-a victorie din 8 meciuri acest turneu final. Suedia intra astfel in cursa pentru calificare: un succes cu Muntenegru le duce pe suedeze in careul de asi.