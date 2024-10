Cristina Neagu, căpitanul echipei CSM București, e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune în care handbalista desemnată de patru ori cea mai valoroasă jucătoare a lumii, care recent și-a anunțat retragerea din activitate la finalul sezonului, vorbește despre episoade esențiale ale carierei.

Cristina Neagu, la Poveștile Sport.ro, despre cum a devenit numărul 1 în handbalul mondial

”Au fost niște aruncări năucitoare pentru portari, dar nemaipomenite pentru fani”, i-a fost amintită Cristinei calitatea cu care a ieșit cel mai mult în evidență de-a lungul carierei.

”Eu niciodată nu am fost un inter clasic, chiar dacă poate oamenii au fost impresionați de aruncările mele și de golurile mele.

Eu am avut întotdeauna un simț deosebit pentru handbal, am văzut jocul de handbal, am citit jocul de handbal, chestia asta mie mi-a plăcut întotdeauna - să vezi cum poți să găsești soluțiile potrivite, ce combinații să joci, cum să-ți păcălești adversarul, nu neapărat să sari un metru, arunci tare și dai un gol spectaculos.

Și cred că handbalul se transformă cumva, se joacă mult mai fizic, s-au schimbat regulile, asta a fost și ideea de fapt - să se înscrie mai multe goluri, să devină mai spectaculos pentru ochiul publicului”, a explicat Cristina Neagu la Poveștile Sport.ro.

Cristina Neagu, un palmares individual de excepție



Cea mai bună marcatoare din istoria Campionatului European: 3 decembrie 2018

Cea mai bună handbalistă a anului-IHF: 2010, 2015, 2016, 2018

Cel mai bun debutant al anului-IHF: 2009

Cea mai bună handbalistă română: 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018

Cea mai bună handbalistă de naționalitate română care activează în Liga Națională: 2017, 2018, 2019

Cea mai bună sportivă din România: 2015

Cea mai valoroasă jucătoare (MVP) a Final Four-ului Cupei României: 2018

Cel mai bun inter stânga al Campionatului European: 2010, 2014, 2016[85], 2022

Cea mai bună medie de goluri pe meci la Campionatul European: 2016 (7,7 goluri/meci)

Cea mai bună marcatoare (53 de goluri) a Campionatului European: 2010

Cea mai bună pasatoare (36 de pase de gol) a Campionatului European: 2010

Cea mai bună handbalistă (MVP) a Campionatului European pentru Junioare: 2005

Cea mai bună handbalistă (MVP) a Campionatului Mondial pentru Junioare: 2006

Cel mai bun inter stânga al Campionatului European pentru Tineret: 2007

Cea mai bună handbalistă (MVP) a Cupei Mondiale din Danemarca: 2009, 2010

Cea mai bună marcatoare în Liga Campionilor EHF: 2015 (102 goluri), 2018 (110 goluri), 2022 (110 goluri)

Cel mai bun inter stânga al Ligii Campionilor EHF: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022

Cea mai bună marcatoare a Trofeului Carpați: 2006, 2015

Cel mai bun inter stânga al Bucharest Trophy: 2014, 2015

Cea mai bună marcatoare a Campionatului Mondial: 2015 (63 de goluri)

Cel mai bun inter stânga al Campionatului Mondial: 2015

Cea mai bună jucătoare (MVP) a Campionatului Mondial: 2015

Handball-Planet.com Female World Handball Player: 2015, 2016