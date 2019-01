"Sa va F*T mamele si bunicile!" Ribery, atac GROTESC la adresa fanilor care l-au criticat. De ce la ce a pornit totul

Frank Ribery a rabufnit pe retelele de socializare.

Mijlocasul lui Bayern a inceput anul la Dubai, acolo unde a platit 1200 de euro pentru o friptura din aur facuta de celebrul Salt Bae.

Au fost multi insa care l-au criticat pe Ribery pentru ca a publicat imaginile pe contul sau, iar francezul a rabufnit. "In 2019 punem punctul pe i. Sa incepem cu invidiosii si haterii, care s-au nascut in urma unui prezervativ rupt. Sa va f*t mamele si bunicile si tot arborele genealogic. Nu va datorez nimic, tot succesul i se datoreaza lui Dumnezeu, mie si apropiatilor, care au crezut in mine. Restul sunteti pietricele in sosetele mele", e mesajul publicat de Ribery.