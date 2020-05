Romanca superba care il face fericit pe unul dintre cei mai buni jucatori ai lumii!

Romanca Rafaella il ”panseaza” pe Axel Witsel! De ce nu poate juca starul lui Dortmund.

Victima a unei accidentari stupide la finalul lui 2019, mijlocasul belgian Axel Witsel (31 de ani) a ratat reluarea sezonului in Bundesliga, jucatorul Borussiei Dortmund continuandu-si recuperarea la domiciliu alaturi de sotia Rafaella, pe jumatate romanca.

Witsel nu si-a putut ajuta coechipierii in victoria cu Schalke (4-0) de sambata trecuta din cauza unei operatii la fata suferite in decembrie anul trecut. Accidentarea nu s-a produs insa pe teren, ci chiar la locuinta lui Witsel, cel mai probabil o neatentie care l-a costat aproape jumatate de an de pauza.



Partea buna din aceasta poveste e ca internationalul belgian a putut astfel sa stea mai mult timp in compania familiei pe care a creat-o impreuna cu Rafaella Szabo (30 de ani), a carei origini romanesti sunt de notorietate.



De altfel, pe pagina sa de Instagram, frumoasa Rafaella se prezinta drept ”RO/HU”, adica romanca si unguroaica in acelasi timp. Povestea de iubire dintre celebrul jucator si Rafaella a inceput in urma cu 13 ani, în Belgia, in perioada in care Witsel juca la Standard Liege, iar ea era studenta la marketing.



Tot la Liege s-a desfasurat si nunta, în 2015, ocazie cu care si-au botezat si prima din cele doua fetite ale cuplului.

Rafaella s-a nascut la Brasov si a plecat de mica impreuna cu familia in Belgia, dar are in continuare rude în Romania. Ca urmare, Axel Witsel a fost vazut de mai multe ori petrecandu-si vacantele in tara noastra, in special in statiunile de pe Valea Prahovei.