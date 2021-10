Leonardo, replică pentru Laporta în cazul transferului lui Messi! Atac dur la adresa Realului 

Leonardo a vorbit despre discuția pornită în urma declarațiilor lui Joan Laporta, care a afirmat că și-ar fi dorit ca Messi să propună să joace pe gratis la Barcelona, dezvăluind că argentinianul ar fi început să negocieze cu francezii înainte ca totul să se definitiveze.

Directorul sportiv al lui Paris Saint-Germain a vorbit despre transferul lui Leo Messi și a explicat punctual, cum a decurs totul în legătură cu aducerea acestuia în capitala Franței.

„Să ajungem la el a fost o 'construcție' în timp. S-a alăturat unor jucători precum Neymar și Mbappe, iar Parisul reușește să creeze un întreg. Trebuie balansat un număr mare de factori și dacă analizăm, atunci realizăm că PSG nu investește mai mult decât celelalte cluburi. Alte cluburi au venituri mai mari, noi am putea să le avem mai mici. Dar alte cluburi au mai multe datorii, noi ne plătim investițiile, iar asta trebuie înțeles bine.

Revenind la Leo, el a fost convins să rămână la Barcelona. Am luat legătura cu el pentru că apăruseră zvonuri legate de faptul că pleacă. Am făcut o mutare, însă nu ne-a dat niciodată senzația că vrea să plece. Însă totul a devenit mai ușor după ce totul s-a încheiat între el și Barca. A fost incredibil că am putut să îl aducem și o surpriză pentru toată lumea. Ca el să plece de la Barcelona e un lucru nou, însă nu poți să nu admiri asta”, a spus Leonardo pentru Festival dello Sport.

„Ar trebui sancționat comportamentul lor!”

Directorul sportiv al francezilor a comentat și subiectul scandalului dintre Real Madrid și PSG, declanșat după insistența madrilenilor în a-și expune dorința de a-l transfera pe atacantul francez.

„Vorbesc despre el în mod public ca și cum e un lucru normal și asta se întâmplă deja de ceva timp. Le-am spus celor de la Real Madrid în repetate rânduri că nu suntem fericiți cu acest lucru, acest comportament ar trebui sancționat. Astfel de abordări, cu unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă, nu sunt corecte.

Real a arătat lipsă de respect prrin acest lucru. Vrem să îl convingem pe Kylian să rămână, planul nostru nu se va schimba. Tridentul, alături de el, va fi un lucru incredibil dacă se adaptează”, a adăugat oficialul PSG-ului.