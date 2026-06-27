Nouă meciuri din 16-imi sunt stabilite înaintea ultimelor partide din grupe de la Cupa Mondială:
Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00
Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00
Germania - Paraguay, luni, ora 23.30
Olanda - Maroc, marţi, ora 04.00
Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00
Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00
SUA - Bosnia, joi, ora 03.00
Australia - Egipt, vineri, ora 21.00
Argentina - Capul Verde, sâmbătă, 4 iulie, ora 01.00.
La noapte și mâine dimineață aflăm programul complet din 16-imi
Mai mult, știm 28 de echipe din cele 32 care vor disputa șaisprezecimile Mondialului: