OFICIAL Cele 28 de echipe deja calificate în șaisprezecimile Campionatului Mondial!

Cele 28 de echipe deja calificate în șaisprezecimile Campionatului Mondial! CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se dispută în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
CM 2026Campionatul Mondial din 2026Campionatul Mondial de Fotbalsaisprezecimi Campionatul Mondial16-imi CM 2026
Din articol

Nouă meciuri din 16-imi sunt stabilite înaintea ultimelor partide din grupe de la Cupa Mondială:

Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00

Germania - Paraguay, luni, ora 23.30

Olanda - Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00

SUA - Bosnia, joi, ora 03.00

Australia - Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina - Capul Verde, sâmbătă, 4 iulie, ora 01.00.

La noapte și mâine dimineață aflăm programul complet din 16-imi

Mai mult, știm 28 de echipe din cele 32 care vor disputa șaisprezecimile Mondialului:

În noaptea de sâmbătă spre duminică, LIVE TEXT pe Sport.ro, au loc partidele din grupele L (Panama-Anglia şi Ghana - Croaţia), K (Columbia - Portugalia şi RD Congo - Uzbekistan) şi J (Iordania - Argentina şi Algeria - Austria), ultimele meciuri din faza grupelor CM 2026.

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