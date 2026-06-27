Nouă meciuri din 16-imi sunt stabilite înaintea ultimelor partide din grupe de la Cupa Mondială:

Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00

Germania - Paraguay, luni, ora 23.30

Olanda - Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00

SUA - Bosnia, joi, ora 03.00

Australia - Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina - Capul Verde, sâmbătă, 4 iulie, ora 01.00.

La noapte și mâine dimineață aflăm programul complet din 16-imi

Mai mult, știm 28 de echipe din cele 32 care vor disputa șaisprezecimile Mondialului: