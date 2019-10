Va fi absolut spectaculos! Cum arata AZI stadionul din Ghencea | Diseara, la 20:00, la Stirile din Sport de la PRO TV ai SUPER imagini cu arena de 95 de milioane de euro

Noul stadion Steaua ar trebui sa fie gata peste 8 luni!

Arena va costa nu mai putin de 95 de milioane de euro, conform ultimelor planuri financiare aprobate de autoritati. Stadionul Steaua e cel mai aproape de finalizare dintre cele 3 incepute in acest an. La Giulesti si Arcul de Triumf, lucrarile sunt in urma.



