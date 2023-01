Atacantul a bifat 14 apariții în actuala stagiune de Superligă. Măzărache a reușit să se impună pentru Petrolul Ploiești în acest sezon de doură ori, în Cupa României.

Surpriză! Fotbalistul de la Petrolul Ploiești care a dat Superliga pentru Liga 4. De ce a făcut asta

Simon Măzărache a vorbit despre mutarea la noua echipă, motivând faptul că își dorea oricum să revină acasă, mai ales că s-a născut la Schitu Golești, o comună la 15 minute de Câmpulung.

„Nu a fost foarte greu să mă convingă, pentru că eu oricum voiam să iau decizia asta, să mă reîntorc acasă. Am dat și un interviu acum trei-patru ani de zile și am zis că atunci când va fi un proiect în care eu am încredere o să mă întorc. Această echipă mi-a oferit totul. M-a luat de acasă și mi-a dat, pur și simplu, tot ce am acum.

De aici am plecat la Craiova și cred că e datoria mea să mă reîntorc și să readuc, așa, nu știu, pot să spun speranța, că o să fie iar fotbalul care a fost odată la Câmpulung”, a spus Simon Măzărache, potrivit Muscel TV, citat de Liga 2 Prosport.

La ce echipe a mai evoluat Măzărache

Atacantul de 30 de ani a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Dinamo II, ACS Berceni, Axintele, Universitatea Craiova, Juventus București, Concordia Chiajna, CS Mioveni, FC Farul 1920, Unirea Constanța și Petrolul, înainte de a-și începe aventura la ARO Câmpulung.