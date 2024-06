Un fost mare internațional, discurs devastator la adresa naționalei lui Iordănescu: "Are a patra șansă în grupă!"

Fostul internaţional Aurel Ţicleanu, participant la ediţia din 1984 a Campionatului European, a declarat pentru Agerpres, că România are ultima şansă să se califice în optimile de finală EURO 2024 din Grupa E, dar a precizat că orice este posibil, elevii lui Edward Iordănescu demonstrând şi în calificări că pot răsturna pronosticurile.

Membru al Comisiei Tehnice a FRF, Ţicleanu consideră, după ce a urmărit pe viu naţionala Belgiei, că aceasta pleacă cu prima şansă, urmată de Ucraina şi Slovacia.

"În privinţa grupei noastre de la EURO, Belgia pare favorita detaşată, ca să zic aşa. Ucraina pare următoarea cu şanse, iarăşi Slovacia, cu şanse mai bune, în timp ce România vine abia de pe locul patru. Dar am mai plecat de pe locul patru şi în grupa de calificare şi am ieşit pe primul loc. Orice se poate se poate chiar şi în această variantă. Nu ştiu ce se poate întâmpla dacă termini cu trei meciuri egale. Ţin minte că Italia în '82 s-a calificat cu trei meciuri de egalitate. Eu de abia aştept să văd cum să văd cum se vor desfăşura lucrurile, pentru că va fi un turneu final deosebit de interesant", a declarat Ţicleanu.

Referitor la afirmaţiile lui Gheorghe Hagi, care vede România în semifinale la EURO, Ţicleanu a spus că e foarte greu de atins această fază, dar important pentru naţionala pregătită de Edward Iordănescu este să ia fiecare meci în parte.

"E părerea lui, nu ştiu ce să zic... Eu mi-aş dori foarte tare ca naţionala să ajungă în semifinale, dar eu zic că România trebuie să o ia meci cu meci, pentru că sunt meciuri foarte importante. Eu am văzut până acum trei meciuri amicale ale Belgiei. Belgia este o nucă foarte tare, e una dintre echipele cele mai valoroase. E locul trei în lume în clasamentul acela (FIFA), vorbim despre jucători de super clasă, deci va fi foarte dificil. Nu ştiu ce ar trebui să facem noi ca să scoatem Belgia. Sau Anglia, Germania, Franţa... Vorbim despre 'creme de la creme', cele mai bune echipe din Europa", a completat Ţicleanu.

România poate ieși din grupe dacă nu pierde cu Ucraina, crede Țicleanu

Argumentele sale sunt legate de valoarea individuală a jucătorilor adversarelor României: "Sigur că începutul este foarte important, în orice distribuţie a lucrurilor. Dar dacă nu ai pierdut cu Ucraina, deci la un meci nul cu Ucraina, şansele rămân deschise, orice este posibil. Ucraina reprezintă o forţă, chiar dacă ea s-a calificat la baraj. Repet, generaţia asta a fost campioană mondială la U20 şi e o generaţie care valorează 100 de milioane de euro, şi joacă la echipe foarte mari din Europa. E o nucă tare, dar asta nu înseamnă că nu are şi punctele ei slabe. Eu am mai spus, spre exemplu, cu Belgia dacă vrem să luăm un punct, va trebui să marcăm. Cum vom face treaba asta este o altă problemă, ţine de echipa naţională, de staff şi de băieţi. Bine, nu ştiam cum să marcăm nici contra Elveţiei şi până la urmă le-am marcat trei goluri, deci orice este posibil în fotbalul de azi''.

Fostul mijlocaş al Universităţii Craiova şi al echipei naţionale afirmă că orice punct câştigat de România la EURO 2024 e un bonus şi că obiectivul ar trebui să fie calificarea la Mondialul din 2026.

"Grupa este foarte grea, pentru că, însumând valoarea de piaţă a fiecărui jucător, suntem pe ultimul loc, suntem pe locul 24, ultimul dintre toate echipele din grupă. Dar noi am plecat de pe locul patru şi înainte de turneul de calificare, şi uite că băieţii noştri s-au calificat de pe primul loc. Deci una este să ai individualităţi şi alta este să faci echipă. Ori, Edward Iordănescu şi stafful său, împreună cu băieţii, au reuşit să facă echipă, ceea ce i-a adus pe primul loc în grupă. Eu zic că va fi foarte greu în Germania, pentru că Ucraina are o generaţie care a câştigat Campionatul Mondial la U20. După aceea Belgia. Eu mă ocup de Belgia, de aceea sunt acum la Bruxelles, să urmăresc meciurile lor amicale. Belgia este pe locul trei în lume la momentul actual, iar Slovacia este o echipă care are un antrenor italian şi jucători care sunt mult mai bine cotaţi decât ai noştri. Deci, orice performanţă ar face aceşti băieţi, echipa naţională a României, ar constitui un bonus. După mine, principalul obiectiv ar fi calificarea la Campionatul Mondial", a adăugat Aurel Ţicleanu.

El este convins că în cazul în care naţionala României va reuşi să lege alte două calificări la turneele finale ale mondialelor şi europenelor se poate vorbi despre o generaţie de jucători care face istorie.

"Echipa naţională, dacă va reuşi să lege puţin performanţe, adică să se califice la un campionat mondial, şi după aceea să se califice iarăşi la un campionat european, eu cred că această generaţie îşi va face loc între echipele ţării care au scris istorie prin calificările lor", a afirmat Ţicleanu.

Fostul internaţional speră ca participarea României la EURO 2024 să constituie un imbold pentru echipele de club în cupele europene.

"În opinia mea cred că este foarte importantă această calificare, pentru că se simte un apetit pentru performanţă în fotbalul românesc. Sunt câţiva ani de când fotbalul românesc în cupele europene nu performează, nu ajunge nici în faza grupelor, şi dintr-o dată a apărut această calificare a echipei naţionale şi sper să deschidă apetitul echipelor româneşti. Pentru că în scurt timp apar meciurile în cupele europene ale reprezentantelor noastre din acest an. Şi sper ca această calificare să constituie aşa un imbold pentru ele", a adăugat Aurel Ţicleanu.

În privinţa câştigării trofeului de campioană europeană, Ţicleanu o vede printre favorite pe adversara României din grupă, Belgia.

"E foarte greu de spus cineva ridica trofeul în acest an. Sigur că Franţa are o echipă extraordinară, Belgia are o echipă extraordinară, am văzut Anglia şi mi s-a părut o echipă foarte tare. Va fi un Campionat European de văzut, de urmărit. Nu ştiu ce să spun, poate chiar Germania, pentru că este ţară gazdă, şi are un cuvânt important de spus. Nu ştiu, dar aştept cu nerăbdare", a mai spus fostul fotbalist.

Aurel Ţicleanu, 65 de ani, este unul dintre "tricolorii" care au participat la EURO '84, primul turneu final de Campionat European la care a fost prezentă România. Pentru echipa naţională a României, Ţicleanu a jucat în 47 de partide şi a marcat două goluri.

Dublu câştigător al titlul de campion cu Universitatea Craiova şi cvadruplu câştigător al Cupei României, Aurel Ţicleanu a mai evoluat în cariera sa la Sportul Studenţesc şi Olympiakos Nicosia.

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia şi Slovacia.