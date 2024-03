Un fost antrenor din Superliga îi face o propunere surprinzătoare lui Iordănescu pentru postul de fundaș stânga

Alexandru Chipciu este văzut ca o soluție viabilă pentru postul de fundaș stânga, după ce Nicușor Bancu s-a accidentat în meciul cu Irlanda de Nord, iar Cristian Manea nu a convins ca fundaș stânga.

Selecționata lui Edward Iordănescu l-a pierdut și pe Vasile Mogoș pentru meciul cu Columbia, după ce fundașul dreapta a suferit o comoție pe Arena Națională.

"Ce am văzut la Chipciu... E un nume pe care selecţionerul îl poate lua în considerare, mai ales pe o poziţie pe care a jucat bine, pe poziţia de fundaş lateral. Nu se sperie, are personalitate şi cred că Chipciu poate fi o soluţie pentru echipa naţională. Suferim şi în dreapta, şi în stânga. Manea, pe partea stângă, sub nicio formă nu mi se pare o variantă", a spus Ovidiu Burcă, potrivit Orangesport.

Puștiul care l-a impresionat Ovidiu Burcă

Antrenorul de 44 de ani este de părere că și puștiul Robert Bădescu, fundaşul stânga de 18 ani al Rapidului, ar putea fi o soluție pentru defensiva naționalei.

"Am rămas impresionat şi de Bădescu, de la Rapid, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Am văzut trei meciuri cu el şi e de mare viitor. E un nume care mi-a plăcut mult, are robusteţe fizică, dar eu l-aş fi încercat în cele două meciuri (n.r. - cu Irlanda de Nord şi Columbia).

Mi-ai cerut un nume, da? Defensiv are tot ce trebuie, ştie să se apere bine şi îl văd ca pe o soluţie pentru echipa naţională. Din perspectivă economică, îmi place Bădescu, doar că poţi găsi un sistem şi pentru el, şi pentru Borza (n.r. - la Rapid).

Cum spunea domnul Ienei, că fundaşii laterali trebuie să ştie întâi să se apere, iar Bădescu ştie s-o facă, iar dacă va căpăta anvergură... E o surpriză pentru mine să văd un tânăr să joace în acele meciuri, mai ales cu FCSB", a mai spus Burcă.

România va întâlni Columbia (marți, 26 martie, 21:30), Bulgaria (4 iunie, 15:00) și Liechtenstein (8 iunie, 22:00) înainte de Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.