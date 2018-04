SCANDAL la meciul celor de la CSA Steaua! Echipa care a primit 15 goluri in tur a IESIT DE PE TEREN! Ce s-a intamplat dupa o faza simpla

Meciul dintre Progresul 2005 si CSA Steaua din liga a IV-a va fi castigat de gazde la masa verde.

CSA Steaua a castigat un nou meci in liga a 4-a, insa fara ca partida sa se incheie pe teren! Meciul contra celor de la Progresul 2005 de astazi s-a incheiat imediat dupa pauza cand jucatorii oaspetilor au iesit de pe teren!

Dupa 0-0 la pauza, scor surprinzator in conditiile in care in tur scorul a fost 15-0 pentru CSA Steaua, stelistii au inscris de 2 ori in primele 10 minute dupa pauza iar cei de la Progresul 2005 au iesit de pe teren in semn de protest fata de prestatia arbitrilor.

Jucatorii celor de la Progresul au avut mai multe conflicte cu brigada de arbitri de-a lungul partidei si, dupa un aut neacordat, au decis sa paraseasca terenul. Rasdan si Mitrea au fost jucatorii care au inscris pentru CSA Steaua.