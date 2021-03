TEROARE pentru Steaua! Becali a trimis iar jucatori importanti la echipa a doua si a iesit bataie grava! Cat a putut sa se termine meciul cu Chiajna 2

FCSB e cat se poate de serioasa in intentiile pe care le are la echipa secunda!

Contra Chiajnei 2, au fost titulari jucatori cu nume in Liga 1 precum Buziuc, Stan sau Gabriel Simion.

Ros-albastrii nu le-au dat nicio sansa adversarilor, pe care i-au batut cu 6-0. FCSB a trecut pe primul loc in seria a 4-a din C, cu un punct peste Steaua, care joaca azi pe terenul Progresului Spartac.



Echipa de start trimisa in teren de Bogdan Vintila: Tarnovanu - Gogor, Nicola, Papuli, Serban - Simion, Ardelean, Trandafirescu, Stan - Buziuc, Musi

Rezerve: Udrea, Salajan, Petrut, Moldovan, Toader, Musa, Danila, Pirciu, Tudor.

Golurile au fost marcate de Gabi Simion (34), Buziuc (41), Ardelean (44 si 67), Stan (48) si Antonio Danila (72).