Șumudică și-a găsit echipă: „Am semnat pe două luni!” Va rata inaugurarea noului stadion din Giulești

După despărțirea de Malatyaspor, Marius Șumudică (51 ani) a fost liber de contract o lună. Timp în care Rapidul nu l-a luat în calcul pentru postul de antrenor, după ce l-au demis pe Mihai Iosif (47 ani), și l-au instalat pe banca tehnică pe Adrian Mutu (43 ani).

Însă, Marius Șumudică nu a stat mult fără echipă. Acesta a semnat cu Al Shabab, echipă pe care a pregătit-o între iunie 2018 și iunie 2019, un angajament pe două luni, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Șumudică: „Oamenii au avut încredere în mine”

„Am vrut să stau până la vară, voiam să mă odihnesc. Am primit această ofertă, în momentul în care am primit oferta nu puteam să refuz, mai ales să este o echipă mare din Arabia Saudită, care joacă în Champions League, calificată în Cupa Regeleui, și pe locul 4.

Numai când zic Banega, îți dai seama cu cine te duci să lucrezi. Este o mândrie pentru mine. Oamenii au avut încredere în mine. În ultimii 5 ani am fost singurul antrenori care au rezistat 1 an la Al Shabab. Am șansa de a lucra din nou cu unii dintre cei mai buni președinți cu care am lucrat.



Am semnat pe două luni, cu opțiune pe un an. Este un contract foarte bun, peste Turcia.

Îmi pare rău că nu pot fi în tribună, alături de foștii mei colegi, la inaugurarea stadionului. Le doresc numai bine și Rapidul să aibă rezultatele pe care le merită”, a declarat Marius Șumudică pentru digisport.