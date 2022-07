Fostul mare arbitru, poreclit ”Brad Pitt”, s-a retras la finalul anului 2018 și a devenit angajat al clubului FCSB, unde este ”mâna dreaptă” a patronului Gigi Becali. Gardoș a povestit că nu l-a recunoscut pe fostul central un an mai târziu, în 2019.

În direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, Garoș și-a amintit de episodul cu Alexandru Tudor când a văzut imaginile de la marșul la care fostul arbitru l-a însoțit pe Gigi Becali.

„Era să nu-l recunosc pe Alexandru Tudor. În 2019, când am făcut recuperarea, am făcut-o la baza sportivă a FCSB-ului, am intrat în sala de sport. A venit ”Salut, Florine, ce faci?”. Nu știam, nu, nu (n.r. - cine este)! Mi-a trebuit puțin, câteva secunde.

Inițial am zis ”De unde îl știu eu pe domnul ăsta?”. Chiar am povestit atunci puțin, nu știam de transformarea... mi-a zis că, oricum, era foarte credincios și când arbitra, doar că și-a schimba look-ul”, a spus Florin Gardoș, la emisiunea Ora Exactă în Sport