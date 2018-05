S-a jucat un meci OFICIAL pe acest teren! CAZ IREAL in Romania! Ce s-a intamplat pe gazon

Presedintele unei echipe din Liga a 6-a se plange de evenimente incredibile pe un teren de fotbal!

Gabriel Suga, presedinte la Unirea Barcanesti, in Liga C Prahova, Seria Campina, sustine ca echipa sa a fost obligata sa joace pe un teren care n-ar putea fi omologat in nicio alta tara din lume! Suga a transmis o scrisoare www.sport.ro in care ii acuza pe rivalii de la Steaua Margineni ca au organizat meciul in conditii total improprii. Chiar daca marcajul pare facut in bataie de joc, arbirul a lasat meciul sa inceapa. Suga reclama o serie de violente din partea gazdelor, precum si faptul ca un jucator a intrat pe teren fara sa aiba numar si nici varsta trecuta pe foaia oficiala de joc.



"Imi reprosez ca nu am retras echipa de pe teren. In aceste conditii nu se poate juca. Spectatorii au aruncat cu diferite obiecte, iar jucatorii au fost loviti", se plange Suga.

Partida s-a disputat pe stadionul din Filipestii de Targ si s-a terminat cu victoria Stelei din Margineni cu 2-0.