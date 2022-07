Internaționalul român va rămâne la Atromitos. Clubul grec a anunțat oficial o înțelegere cu cei de la Ludogoreț pentru împrumutul lui Rotariu, valabil pentru încă un sezon.

Dorin Rotariu, prezentat oficial la Atromitos

Chiar dacă a evoluat în 12 meciuri în sezonul precedent pentru cei de la Atromitos, grecii au dorit să-l păstreze pe Rotariu pentru încă un sezon. Fostul dinamovist va purta numărul zece la formația din Atena.

”Sunt foarte fericit că totul a mers bine și că am rămas la Atromitos. A fost prioritatea mea să rămân aici și sunt bucuros că totul a avut un final fericit.

(...)

Aici mă simt foarte dorit, mă simt important iar ceea ce am întâlnit mă face să mă simt foarte bine, facilitățile, staff-ul tehnic, oamenii din echipă, colegii mei... Totul este perfect.

Au fost oferte de la alte echipe, dar am vrut să rămân aici, am vrut să rămân un sezon întreg la Atromitos. Vrem să facem lucruri mai bune decât în sezonul trecut și acesta este un alt motiv pentru care am vrut să rămân”, a spus Rotariu, printre altele, pentru site-ul oficial al lui Atromitos.

???? ???????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????❗???? ???? Παίκτης της ομάδας μας και για την επόμενη σεζόν ο Ντόριν Ροτάριου! ???? «Ήθελα μόνο Ατρόμητο». ????⚪️ Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες και τις δηλώσεις του στο ????????????????????????????????????????????.???????? ⤵️https://t.co/SqsDw9HVYn pic.twitter.com/gj4qncAm2b — Atromitosfc (@atromitos1923) July 4, 2022

Gigi Becali: ”Rotariu mi-a plăcut, dar nu i-a mai răspuns lui MM”

"M-a întrebat MM Stoica despre el, eu am spus 'da', știa că mi-a plăcut dintotdeauna, am zis da. După aia nu i-a mai răspuns la telefon lui MM, nu știu, nu a mai răspuns la telefon.

Eu voiam să îl iau mai mult ca să joace atacant, un număr 9. Putea și Cordea să aibă dublură, că el acum nu are dublură", a declarat patronul de la FCSB la PRO ARENA.

Rotariu este evaluat de site-urile de specialitate la 500.000 de euro și mai are contract cu Ludogoreț până în 2024.

În 2017, Dinamo l-a vândut pe nepotul lui Iosif Rotariu în Belgia, la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. A mai trecut în cariera sa pe la Poli Timișoara, Mouscron, AZ Alkmaar și FC Astana.

Dorin Rotariu a debutat la naționala României în octombrie 2016, la un meci cu Armenia, scor 5-0. Extrema a strâns 10 meciuri pentru prima reprezentativă și a înscris un gol într-un amical cu Suedia, din 2018, scor 1-0.

„Dacă se întoarce, iese golgheterul României, sunt convins de lucrul ăsta. Campionatul e foarte scăzut din punct de vedere valoric și atunci, la calitățile lui, cu siguranță ar fi golgheterul României. Pe de altă parte, ar pierde mult din mentalitatea cluburilor de afară, unde este o disciplină, o pregătire suplimentară, totul e monitorizat. Poate că ar fi un pas înapoi. Campionatul intern e scăzut din punct de vedere valoric, dar, dacă ar marca foarte multe goluri, l-ar chema la echipa națională și poate aici ar fi un plus.

Cu cât stai mai mult afară, cu atât înveți mult mai multe lucruri, te adaptezi la ce înseamnă fotbalul profesionist. Acum el are această mentalitate de profesionist, se pregătește individual foarte mult, e disciplinat. El încă are timp. Eu la 28 de ani am plecat la Campionatul Mondial, el are 27", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

VIDEO - Iosif Rotariu, despre Dorin Rotariu la ”Poveștile Sport.ro”