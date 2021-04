"Piturca intoarce din nou armele!" Mihai Mironica, despre razboiul declaratiilor dintre Victor Piturca si Mihai Rotaru: "A folosit clubul armatei in ofensiva impotriva lui Becali!"

Noul motiv de galagie din mahalaua fotbalului romanesc: Victor Piturca si Mihai Rotaru au iesit in strada pentru a se balacari dupa “mariajul” pe care l-au avut la Craiova. Fiecare dupa posibilitati, Rotaru mai decent, Piturca mai cu “injective”.

Rotaru spune ca Piturca a fugit cu Octavian Popescu in carca atunci cand antrenorul a fost concediat de la Craiova. Astfel ar fi aratat razbunarea lui Piti. E un pic ilogic ca Piturca sa-l fi directionat pe Octavian Popescu spre FCSB, antrenorul avand front deschis si cu Becali. Fostul selectioner spune ca Rotaru minte, ca nu a fost concediat, ci a plecat el de buna voie de la Craiova si ca tanarul Popescu avea oricum un contract semnat cu agentia care e a verilor lui Becali, dar nu e a verilor lui Becali. Aici pare ca, de fapt, Rotaru s-a zgarcit si nu a intuit potentialul lui Octavian Popescu.

Ca intotdeauna cand izbucnesc scandaluri, se spun in public adevaruri ascunse. Rotaru clameaza ca l-a concediat pe Piturca. Astfel se ridica un pic voalul de pe niste evenimente ciudate din istoria recenta a Craiovei. Cand echipa mergea rau cu Piturca sau Papura, antrenorii dispareau la un moment dat. Dar si cand echipa mergea decent, precum cu Bergodi sau Mangia, iarasi antrenorii erau dati disparuti deodata. Apoi apareau in public Rotaru sau Cirtu si spuneau ca sunt surprinsi ca antrenorii au plecat, ca nu stiu ce le-a venit astora. Acum Rotaru ne arata ca, de fapt, asa cum intuiam, lucrurile nu stateau chiar asa, fiind vorba acolo si de niste concedieri cosmetizate in spatiul public.

Dar si mai relevant e ce se intampla in cazul antrenorului care arunca spre fostul sau angajator ca e un “parvenit”, de parca noi am fi auzit de Victor von Piturca, descendent dintr-o casa nobiliara. Si ca Rotaru ar fi facut inginerii financiare cu statul, Piturca insusi fiind insa condamnat la inchisoare pentru participarea la o ilegalitate financiara. La 64 de ani, Piturca si-a semnat cererea de pensionare. Cand conducatorii de club vad ce discurs are acest antrenor la adresa unui patron dupa ce a avut o linie de clasament cu 6 victorii si 5 infrangeri la o candidata la titlu, e clar ca e foarte greu sa mai apara vreo oferta. Chiar si din partea clubului armatei.

Dar apogeul acestei mascarade e atins cand Piturca spune, suprem atac la Rotaru, ca spera ca echipa Craiovei din Liga 2 sa promoveze in prima divizie. Ca Mititelu este cu adevarat nebun dupa fotbal. Iata cum aceasta invocare a lui Mititelu de catre Piturca reprezinta si decriptarea oficiala a povestii in cazul Steaua/FCSB. Piturca a fost prieten cu Becali, a castigat enorm de multi bani alaturi de acesta la echipa preluata impreuna de ei la Steaua. Apoi a intervenit o cearta tot de la performantele slabe ale antrenorului. Si Piturca a inceput sa loveasca. Acum foloseste Craiova lui Mititelu in ofensiva impotriva lui Rotaru, atunci a folosit clubul armatei in ofensiva impotriva lui Becali.

Nu exista principii, exista doar situatii de moment. Piturca a fost actionar si manager la Steaua, a castigat o gramada de bani acolo si, desigur, vorbea despre echipa patronata de Becali ca fiind Steaua cunoscand toata situatia in detaliu deoarece a fost martor, parte integranta chiar din procesul de preluare a Stelei. Cand a intervenit conflictul personal, a intors armele. Cum vedem ca face acum si in cazul Craiovei. Iar suporterii privesc de pe margine si isi iau astfel de repere.