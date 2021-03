Rotaru i-a dat replica lui Piturca in 'cazul Octavian Popescu'! Actionarul Craiovei a surprins: "Ne dorim sa fie vandut pe 100, 200 de milioane!"

Mihai Rotaru i-a raspuns lui Victor Piturca dupa ce fostul selectioner l-a acuzat ca a facilitat plecarea lui Octavian Popescu la FCSB.

Rotaru a explicat ca nu l-a indrumat pe fotbalist catre echipa lui Gigi Becali, ci spre firma de impresariat condusa de Giovanni Becali, care ulterior i l-a propus finantatorului de la FCSB.

"E foarte urat si nu vreau sa intru intr-o polemica cu domnul Piturca, dar nici nu il pot lasa sa jigneasca. Nu am declarat niciodata ca l-a indemnat spre FCSB, eu am declarat ca l-a indrumat spre agentia domnului Giovanni Becali, care mai departe l-a indrumat pe copil spre FCSB.

Acest copil a fost 4 ani in Bucuresti si nu a stiut nimeni de el. Brusc, dupa ce domnul Piturca s-a uitat la el, in doua zile semneaza cu Giovanni. De ce ar minti unchiul copilului, mama copilului?

Este vina staff-ului administrativ, a fost un viciu de procedura, lucrurile s-au lamurit. Noi ne dorim sa fie vandut cu 100 de milioane, cu 200 de milioane, pentru ca avem si noi 1% si luam si noi 1 milion, doua milioane.

Vad ca domnul Piturca declara in permanenta ca a plecat de la Universitatea Craiova din cauza ca nu i-au fost adusi jucatori. Dansul a fost dat afara de la Universitatea Craiova, nu a plecat.

Daca nu il dadeam afara nu intram in playoff si cu doua etape inainte de final eram favoriti sa castigam titlul", a spus Rotaru la Digi Sport.

De asemenea, actionarul Universitatii Craiova a lamurit si polemica legata de faptul ca oltenii au cerut ca jucatorii de la FCSB sa fie testati anti-doping la meciul direct din Liga 1.

"Nu vreau sa discut despre control anti-doping la FCSB sau la alta echipa, dar pot sa va spun ca noi am cerut controale incepand de la meciul acesta pentru mai multe meciuri, nu doar pentru FCSB. Consideram normal ca atata timp cat exista ANAD, trebuie sa isi exercite functia pe care o are. Nu inseamna ca avem dubii in privinta corectitudinii celorlalti.

Vrem ca la 30% din meciurile pe care le vom juca de acum inaine sa existe control anti-doping inainte si in timpul meciului, platite de noi", a explicat Mihai Rotaru pentru sursa citata.