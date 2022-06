Pawel Golanski, dezvăluiri despre momentul când Gigi Becali a intrat peste Bergodi în vestiar: „Aici eu sunt șeful!” 

Luna trecută, Cristiano Bergodi (57 ani) a câștigat primul trofeu din cariera de antrenor. Italianul s-a impus cu Sepsi OSK în finala Cupei României, 2-0 cu FC Voluntari, și i-a făcut pe covăsneni campionii competiției pentru prima oară în istorie.

Până la a ajunge la Sepsi OSK, Bergodi a pregătit-o în 2009 pe FCSB (n.r. fosta Steaua București), timp de 13 meciuri. Ultima partidă pe banca tehnică a clubului roș-albastru a fost în grupele Europa League, cu Sheriff Tiraspol, 0-0.

După meciul cu moldovenii, Cristiano Bergodi a fost demis de către Gigi Becali (63 ani), iar la scurt timp au apărut informații cum că patronul FCSB-ului ar fi intrat la pauza meciului în vestiar pentru a-și impulsiona jucătorii. Acest lucru a fost confirmat, la 13 ani distanța, și de către Pawel Golanski, care a dezvăluit că italianul nu a acceptat gestul omului de afaceri și că l-a poftit afară.

Golanski: „L-a dat afară din vestiar!”

„Am avut mai mulți antrenori, pe Hagi, Lăcătuș, Stoichiță, Bergodi. În Polonia, mă întrebau jurnaliștii de ce am avut 7 sau 8 antrenori în doar 3 ani? Le-am spus: 'Stați, cu patronul, cu Gigi Becali, nu e așa ușor'. Au fost niște momente cu antrenorii.

A fost o situație, acum pot să zic. Meciul cu Sheriff Tiraspol, pe Ghencea. La pauză, Gigi Becali a intrat în vestiar și a început să vorbească:'Ce faceți? Ar trebui să câștigați mai clar'.

Și atunci era antrenor Cristiano Bergodi. Și i-a spus frumos: 'Mister, eu sunt șeful aici, în vestiar, tu ești patronul, dar nu vorbim aici în vestiar'. Și l-a dat afară din vestiar. După, a fost schimbat antrenorul. Cristiano nu a vorbit urât, a vorbit frumos.

Și pentru noi a fost un semnal că este un antrenor cu caracter puternic. El era responsabil de rezultate, patronul era responsabil de toate chestiile legate de bani. Eu nu am văzut niciodată așa ceva în Polonia. Când am venit, am auzit că dădea interviuri după meci, avea emoții”, a spus Golanski pentru as.ro.

În cele 13 meciuri ca antrenor la FCSB, Cristiano Bergodi a câștigat de 9 ori, a remizat în două rânduri și a înregistrat două înfrângeri.