EXCLUSIV | Reactia presedintelui Asociatiei 'Salvati Steaua' dupa ce procesul de palmares a fost amanat din nou! Ce a spus despre RAZBOIUL dintre FCSB si CSA

Virgil Boglea avocat si presedinte al Asociatiei "Salvati Steaua" a fost invitat la Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Luni, la Curtea de Apel Bucuresti, a fost programat un nou termen in procesul pentru palmaresul Stelei, dintre FCSB si CSA. Bogatul palmares al celei mai titrate echipe de fotbal din Romania a fost castigat de CSA Steaua in iulie, insa decizia nu a fost definitiva, fiind atacata de FCSB la Curtea de Apel.

Totusi, procesul de constatare dintre CSA Steaua si FCSB a primit o noua amanare. Urmatorul termen este programat pe 12 aprilie. Potrivit Asociatiei 'Salvati Steaua', motivul amanarii a fost plata unei taxe de timbru de 50 lei.

"Din pacate aceste aspecte ne-au fost puse in vedere de abia la termenul de ieri din istanta, pentru ca specificitatea unor asmenea litigii impune si termene mai lungi pentru a studia mai bine toate sptele cauzei si noi am fi fost dispusi sa achitam chiar de ieri aceasta taxa de timbru, insa ascotia Steaua 1947 de pe teritoriul Angliei are unele dificultati in stabilirea locului unde ar trebui sa plateasca aceasta taxa de timbru, adica Directia de taxe Locale.

Am observat si eu din presa si chiar de la distanta, i-am observat pe suporterii echipei infiintate in 2016. Nu stiu cum as putea sa comentez aspectele lor. Pentru ca ei au facut manifestari si cu ocazia judecarii cererii de refuzare ale celor doua doamne judecator si nu au avut foarte mare castig de cauza. Cred ca nu e oportuna o asmenea manifestare explicita a dorintelor unei anumite tabere, pentru ca pana la urma aici discutam de un proces civil. Un proces care dispune de un anumit grad de solemnitate pe care nu cred ca il acopera manifestatiile de strada.

Echipa infiintata in 2016, daca ar fi preluat din 1998 traditia glorioasa al clubului CSA Steaua in ceea ce priveste sectia fotbalistica, putea sa fie detinatoarea acestui palmares. Dar in aprilie 1998, Asocitia Fotbal Club a fost cea care a preluat continuitatea pe plan sportiv si traditiile glorioase in intregime ale sectiei de fotbal. Ulterior in 2003, societatea cu fosta denumire Fotbal Club Steaua Bucuresti a preluat in intregime toate drepturile si obligatiile de la Asocitia Fotbal Club Steaua Bucuresti.

Am observat chiar si in presa si poate chiar in fata instantei de fond care a judecat procesul cu palmaresul, nu se pune accent mai deloc asupra momentului aprilie 1998. Toata moneda se pare ca se bate pe preluarea echipei in 2003 de catre societatea infiintata de domnul Becali. Insa momentul de la care ar trebui sa se porneasca toate acest discutii si toate aceste discutii vizeaza luna aprilie 1998, cand s-a infiintat Asocitia Fotbal Club Steaua Bucuresti, care a preluat in intregime tot ce am spus inainte", a declarat Virgil Boglea pentru PRO X.