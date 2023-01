Moment de colecție cu Pele. Ce povestea Culae Lupescu în urmă cu nouă ani

Triplul campion mondial și-a petrecut ultima lună din viață într-un spital din Sao Paulo (Brazilia). Suferea de cancer de colon, iar medicii s-au luptat până în ultima clipă pentru a-l salva.

Moartea lui Pele i-a întristat și pe foștii săi adversari din România. Tricolorii care au jucat contra brazilianului la CM din Mexic 1970 și la un turneu de pregătire la Rio, în 1969, au rememorat recent mai multe episoade cu geniul sud-american.

Liță Dumitru, Rică Răducanu sau Emeric Dembrovschi au dat timpul înapoi și au evidențiat calitățile lui Pele din punct de vedere sportiv, dar și uman.

Într-un interviu pentru Adevărul, acordat în 2014, un alt fost mare fotbalist român, Nicolae Lupescu, tatăl lui Ionuț Lupescu, rememora meciul din 1970, 3-2 pentru Brazilia.

Nicolae Lupescu s-a stins din viață pe 6 septembrie 2017.

"Da, îmi amintesc o muzică frumoasă cu care ne-au primit (n.r. – Culae Lupescu murmură un început de cântec „Guadalajara, Guadalajara“). Erau 40 de grade tot timpul... frumos oraş! Şi am jucat. Unii de-ai noştri au jucat acolo de pomană, nu-i mai numesc.

Însă Dembróschi a jucat bine, Sandu Neagu, noi, apărarea, că n-am luat goluri multe – am luat doar cinci goluri în trei meciuri. Şi am avut grupă grea, cu Anglia – fostă campioană mondială. Ştiţi că brazilienii ne-au promis câte 200 de dolari de om dacă facem egal cu Anglia? Aşa, am mai fost în grupă cu Cehoslovacia – viitoare campioană europeană, Brazilia – campioana mondială, pe care o egalam dacă mai ţinea meciul zece minute, că jucam la o poartă cu ei. Cu Jairzinho, cu Pelé, care m-a scuipat pe mine...

I-am luat mingea cu o alunecare şi mi-a dat o flegmă în ochi. Şi eu la fel, l-am scuipat.

Cel mai mare fotbalist al planetei... Păi da’ bineînţeles. Păi ce voiai să fac? Era miză mare.

Cel mai mare fotbalist al planetei. Daaa. Mai mare ca toţi.

Alerga mult de tot. Făcea numai din 16-n 16 (n.r. – alerga de la un careu de 16 metri la celălalt). Maradona nu a făcut niciodată din 16-n 16", spunea Culae Lupescu, în interviul pentru publicația Adevărul.