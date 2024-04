MM Stoica a recunoscut! De ce echipă i-a fost cel mai teamă în play-off: "Nu-mi vine să cred"

Oficialul FCSB a dezvăluit că Rapid era echipa de care se temea cel mai tare înainte de play-off, deoarece venea după o serie bună de meciuri și reușise să dea de pământ cu echipa lui Charalambous în ultima etapă din sezonul regulat (4-0).

"Nu-mi vine să cred că mă uit la un meci al Rapidului. Asta este ceva ieșit din comun. Meciul cu Farul nici nu l-am văzut. L-am văzut după aia. Nu am putut să mă uit. Erau patru puncte. Dacă bătea, era unul. Mă gândeam la asta. Când am văzut 1-2, am zis că e anul nostru. Îmi era foarte frică de Rapid anul ăsta", a spus MM Stoica, potrivit Orangesport.

Rapid Bucureşti a pierdut cu scorul de 0-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, în fața lui Sepsi OSK, într-un meci din etapa a 4-a a play-off-ului Superligii.

În urma acestui rezultat, Rapid ocupă locul cinci în clasamentul play-off-ului Superligii, cu 28 de puncte, trei mai puține decât ocupantele locurilor doi și trei.

Clasamentul play-off-ului Superligii