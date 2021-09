Mihai Rotaru anunță două reveniri importante la Universitatea Craiova. "Ne putem baza 45 de minute pe el!"

Înaintea partidei, Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a anunțat două reveniri în lotul lui Laurențiu Reghecampf: Andrei Ivan și Antoine Conte.

Accidentat în meciul cu FCSB (1-4), Andrei Ivan (24 de ani) a abesentat peste o lună de pe teren. Atacantul a rezistat doar 15 minute în confruntarea de pe Arena Naţională, când a acuzat probleme musculare.

Ulterior, în urma unor investigații medicii au descoperit că Ivan suferise o ruptură musculară.

Revine Andrei Ivan, accidentat în meciul cu FCSB

"Anul trecut eram noi in locul CFR-ului, avusesem șapte victorii la rând, iar toată lumea ne vedea favorită la câstigarea titlului. Cu CFR încă nu am jucat, am jucat cu FCSB. După urmează un calup de meciuri mai abordabil, în care noi sperăm să recuperăm această diferență.

Koljic este 100%, i-am făcut o reavaluare a operației, a fost la Barcelona. Andrei Ivan este 100%! Din ce am vorbit cu Mister (n.r.: Laurențiu Reghecampf), 40-45 de minute ne putem baza pe el. Revine si Conte, l-am adus si pe Houri, pe care ni l-am dorit acum trei ani de la Hagi, dar el a plecat în campionatul Ungariei", a declarat Mihai Rotaru, la Ora Exactă în Sport.

Francezul Antoine Conte (27 de ani), fundaș dreapta, s-a accidentat tot în partida cu FCSB, jucată pe Arena Națională. Beitar Jerusalem e ultima formație la care a evoluat fotbalistul cotat la 650.000 de euro.

Universitatea Craiova ocupă poziția a șasea în clasamentul Ligii 1, cu 12 puncte după șapte etape. La conducerea băncii tehnice se află Laurențiu Reghecampf, care l-a înlocuit în startul campionatului pe grecul Marinos Ouzounidis.