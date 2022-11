Eșecul cu U Cluj, 1-2, din etapa a 16-a, i-a fost fatal lui Nicolae Dică (42 ani). Antrenorul a demisionat de la vicecampioana României, la doar 10 ore după ce Gigi Becali (64 ani) și-a manifestat nemulțumirile față de jocul roș-albaștrilor.

Marius Șumudică l-a dorit pe Ciprian Marica la Astra Giurgiu

Marius Șumudică (51 ani) a susținut că a contat și conflictul pe care Dică l-a avut cu Joyskim Dawa (26 ani), la pauza meciului cu U Cluj. Iar de la acest subiect, tehnicianul a mărturisit, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că după ce Ciprian Marica (37 ani) și-a reziliat contractul cu FCSB, l-a contactat pentru a-l convinge să semneze cu Astra Giurgiu

„Și eu am avut conflicte cu jucătorii. Îmi pare rău că nu am putut să-l antrenez pe Ciprian, sunt convins că ar fi devenit golgheterul României. L-am dorit când am fost la Astra, l-am sunat personal să vină după ce a plecat de la FCSB. Nu mi-a plăcut cum a fost tratat. În afară că a fost un fotbalist foarte bun este unul dintre cei mai inteligenți oameni din fotbalul românesc. Avem nevoie de astfel de oameni care să-și pună amprenta, pentru că fotbalul românesc este într-o scădere totală”, a declarat Marius Șumudică la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Ciprian Marica a evoluat la FCSB între ianuarie 2016 și iunie 2016, timp în care a adunat 9 meciuri, a oferit 3 pase decisive și și-a trecut în palmarez o Cupă a Ligii.

