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FCSB a confirmat, în cursul zilei de marți, 30 iulie, despărțirea de veteranul Vlad Chiricheș (36 de ani).

Vlad Chiricheș s-a despărțit oficial de FCSB

Clubul roș-albastru i-a mulțumit, prin intermediul rețelelor sociale, lui Chiricheș pentru tot ce a făcut pentru echipă.

„Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a unuia dintre jucătorii de talie internațională care au îmbrăcat tricoul echipei noastre de-a lungul timpului.

Numitorul comun a două generații de excepție din istoria clubului, Vlad Chiricheș, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor trei Supercupe ale României obținute alături de noi, dar, mai ales, grație golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea. Sau, mai recent, contra celor de la CFR Cluj, când a încununat evoluțiile de excepție din play-off-ul sezonului 2024-2025 cu un gol înscris din afara careului, pe Arena Națională, la aceeași poartă la care făcea minuni contra multiplei campioane a Olandei.

Un exemplu de profesionalism și devotament, fostul căpitan al echipei naționale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european și va avea parte întotdeauna de respectul și aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roș-albastră.

Mulțumim pentru tot, Vlad Chiricheș!”, a scris FCSB, pe contul de Facebook al clubului.

Bursa transferurilor de la FCSB

Până acum, FCSB l-a transferat doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen pentru 100.000 de euro.

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Marius Baciu (confirmat) Veniri - Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro)

Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro) Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hermannstadt)

Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hermannstadt) Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mamadou Thiam („U” Cluj / gratis), Baba Alhassan, Daniel Graovac, Vlad Chiricheș (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)

Startul de sezon al roș-albaștrilor

Pentru FCSB urmează amicalul din Olanda împotriva formației Royale Union Saint-Gilloise, cea care l-a achiziționat pe Darius Olaru pentru 3.000.000 de euro. Partida este programată pe 5 iulie, de la 14:00.

FCSB va începe sezonul pe 17 iulie, pe teren propriu, împotriva echipei FC Argeș, de la 21:30. Roș-albaștrii vor debuta și în cupele europene, în turul doi preliminar al Conference League, tot acasă, împotriva letonilor de la Auda (23.07.2026).