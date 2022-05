Ilie Stan (54 de ani) a vorbit la Poveștile Sport.ro și de perioada petrecută la Steaua înainte de Revoluție. La echipa pe care o simpatiza Valentin Ceaușescu, fostul mijlocaș a evoluat și alături de Victor Pițurcă, "Gheata de Bronz" a Europei în sezonul 1987-1988 (34 goluri), după Tanju Colak (Galatasaray), cu 39 de reușite, și John Eriksen (Servette Geneva), 36 de goluri.

Întrebat cine e cel mai valoros atacant lângă care a jucat, Ilie Stan a răspuns prompt.

"Am trecut mai multe generații (n.r.: la Steaua), dar un atacant foarte bun lângă care am jucat a fost Pițurcă. Era foarte inteligent in joc! Da, poate dispărea când adversarul știa ce face, cum vrea să-l bloceze, au fost și echipe care l-au blocat. El crea spații, ataca în funcție de unde veneau centrările, la colțul scurt. Dădea posibilitatea mijlocașilor să creeze spații", a declarat Ilie Stan, la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă pe VOYO și Pro TV Plus.

Ilie Stan a jucat la Steaua opt ani și a cucerit 11 trofee. Transferat în Ghencea în 1987 de Ion Alecsandrescu, fotbalistul lansat de Gloria Buzău avea să facă parte din marea echipă a roș-albaștrilor care ajungea până în semifinalele (1988) și finala Cupei Campionilor Europeni (1989).

Ilie Stan a devenit jucător de bază la începutul anilor '90, iar în sezonul 92-93 a fost unul dintre jucătorii esențiali în cursa pentru primul titlu câștigat de Steaua din cele șase consecutive. Ilie Stan înscria în acel sezon 20 de goluri în 31 de partide și făcea parte dintr-un compartiment median care-i mai cuprindea pe Costel Gâlcă, Basarab Panduru și Ilie Dumitrescu.