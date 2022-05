Steaua Roșie Belgrad a devenit campioană a Serbiei duminică, după un sezon fabulos, cu 100 de puncte și 95 de goluri marcate în SuperLiga, în care însă a trebuit să aștepte ultima etapă pentru a fi sigură de titlu.

Roș-albii au câștigat cu 3-1 meciul cu FK Vozdovac, iar marea rivală Partizan s-a impus și ea cu 2-0 în fața lui Radnicki Nis, dar a terminat pe locul al doilea, cu 98 de puncte.

FK Cukaricki, aflată pe ultima poziție a podiumului, a încheiat campionatul cu 60 de puncte, la o distanță imensă de cei doi granzi!

În 3-1 cu Vozdovac, scorul final a fost stabilit, din penalty, de portarul Milan Borjan (34 de ani), căpitanul devenit deja legendă la Steaua Roșie Belgrad.

Fostul goalkeeper al lui FC Vaslui din urmă cu un deceniu, internațional canadian de origine sârbă născut în Croația, este la al cincilea titlu consecutiv pe ”Marakana”!

Pe 26 mai urmează marele meci din finala Cupei Serbiei, Steaua Roșie - Partizan.

???????? Scenes after Crvena Zvezda goalkeeper Milan Borjan scored a penalty for 3:1 against Voždovac and Zvezda become a Champion of Serbia 5th time in a row 21/05/2022pic.twitter.com/HYVgdPafVE