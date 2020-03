BREAKING NEWS: Se RETRAG din campionat si clubul va fi DESFIINTAT! Anunt de ultima ora: o echipa istorica DISPARE din fotbal cu efect imediat

Campioana de 8 ori si de 6 ori castigatoare a Cupei Moldovei, Zimbru Chisinau se desfiinteaza din cauza problemelor financiare.

Confruntata cu o criza grava si in ultimul an, Zimbru a terminat ultimul campionat pe locul 7 (din 8) in Moldova. Zimbru, simbolul Chisinaului in fotbal, e cea mai importanta echipa a capitalei Moldovei in fotbal: n-a jucat niciodata in liga a doua a tarii.



Zimbru a ajuns in 1999 si 2000 pana in turul 3 al calificarilor pentru grupele Champions League, fiind oprita de PSV Eindhoven, apoi de Sparta Praga.

Datoriile Zimbrului sunt de numai 300 000 de euro, insa nimeni nu e dispus sa le plateasca. Finantatorul Ciornii nu mai vrea sa dea bani la prima echipa, iar conducerea clubului nu a reusit sa gaseaca alte surse pentur supravietuire.

In sezonul viitor, care e programat sa inceapa in aceasta luna, Zimbru nu se va inscrie nici in prima, nici in cea de-a doua liga. Exista posibilitatea ca Zimbru sa revina in fotbal de la anul, insa in liga a doua.

Academia clubului va continua sa functioneze. 'Scoala' Zinbru e cea mai de succes din Moldova. Patras de la Cagliari si Epureanu de la Basaksehir au fost formati la clubul din Chisinau.



