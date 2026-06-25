FC Urziceni a terminat în top 3 în județul Ialomița

FC Urziceni, echipa considerată continuatoarea clubului FC Unirea Urziceni (campioană în Liga 1, în 2009, și vicecampioană, în 2010 / finalistă a Cupei României, în 2008 / calificată în "16"-imile Champions League, în sezonul 2029-2010 / desființată în 2011), participă în Liga 4 Ialomița.

În sezonul trecut, "alb-albaștrii" au terminat campionatul pe locul al treilea, cu 57 de puncte după disputarea celor 30 de etape, după FC Bărăganul Ciulnița (85p) și FC 2018 Rovine (69p). De asemenea, trupa din Bărgan a cucerit Supercupa Județeană Ialomița (1-0 cu FC Rovine), atacantul Nicușor Radu (20 de ani) a câștigat titlul de golgheter al seriei, după ce a înscris 36 de goluri pe parcursul întregii stagiuni, iar echipa U19 a primit dreptul de participare în campionatului național U19, competiție organizată de Federația Română de Fotbal, după ce au cucerit atât titlul Ligii a 4-a U19, cât și Campionatul Județean de Juniori.

Farmache, de la "Gașca Nebună" la "Leii din Bărăgan"

La echipa din Urziceni este antrenor-jucător Răzvan Farmache, care are 221 de meciuri în Liga 1 și a făcut parte din echipa de poveste a Sportului Studențesc care și-a câștigat renumele de "Gașca Nebună", iar din lot fac parte jucători ca Gabriel Munteanu, Daniel Frangulea, Cristian Bratu sau Mihail Petre.

Răzvan Farmache (47 de ani) este născut la Urziceni și a evoluat ca fundaș dreapta la echipele FC Rocar București (1998-2000), Sportul Studențesc (2000-2003, 2009-2012), FC Farul Constanța (2003-2008), CS Ștefănești (2012-2013) și FC Urziceni (2016-prezent). Acesta deține licența UEFA A de antrenor și antrenează și echipa U19 a clubului. FC Urziceni evoluează pe teren propriu pe Stadionul Tineretului (7.000 de locuri).

Foto - FC Urziceni (FB)