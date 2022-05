A pariat corect MM. "Tot i-am zis lui Gigi!" Numele rostit de Mihai Stoica a ajuns acum un fotbalist determinant

Meciul programat la 19:30 e în format LIVE BLOG pe www.sport.ro și pe facebook sport.ro. FCSB crede în șansele pentru titlul deși se află la două puncte în spatele campioanei en-titre, CFR Cluj. Craiova lui Laurențiu Reghecampf mai are șanse din puncte de vedere matematic la titlu, însă patronul oltenilor recunoaște că jucătorii săi au ca țintă reală locul secund.

În calea oltenilor stă o formație care a crescut substanțial ca nivel de joc și datorită lui Darius Olaru, fotbalist transferat de la Gaz Metan Mediaș. Olaru poate evolua pe orice post din compartimentul median și e tipul sportivului care se sacrifică pentru echipă.

După ce a jucat sub comanda lui Edi Iordănescu și la Mediaș, și la FCSB, Darius Olaru a fost convocat și la naționala mare la prima acțiune a tricolorilor din acest an. MM Stoica, managerul roș-albaștrilor, a dat timpul înapoi și a subliniat o discuție purtată cu Gigi Becali.

Pariul lui MM: Darius Olaru

"Eu am avut tentaţia să vorbesc tot timpul de Olaru. Şi am avut tentaţia să vorbesc cu doi ani înainte de a veni Olaru la noi. Am tot avut tentaţia şi tot i-am zis lui Gigi 'Olaru, Olaru, Olaru!', pe când costa mult mai puţini bani. Dar nu contează asta, contează că a venit", a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Darius Olaru e cotat la 4 milioane de euro, cea mai înaltă cotă de piață atinsă în carieră. Fotbalistul de 23 de ani născut în Mediaș a fost cumpărat de FCSB în 2019, pentru 600.000 de euro și mai are contract cu formația lui Anton Petrea până pe 30 iunie 2024.