TOPIT dupa primul meci la Rangers! Lui Ianis nu i-a venit sa creada cat de iubit e deja la Glasgow! Reactie de ultima ora dupa meciul lui Rangers

Romanul si-a manifestat multumirea pentru primirea calduroasa pe care i-au facut-o fanii, printr-o postare pe Twitter:

"Sunt bucuros ca mi-am facut debutul la echipa astazi. Le multumesc fanilor Rangers pentru o primire atat de calduroasa. Vom continua sa muncim si sa ne imbunatatim jocul impreuna ca echipa. Asteptam meciul de miercuri!", a spus Ianis Hagi.

Glasgow Rangers o va intalni pe Hibernian pe teren propriu, miercuri, ora 21:45. Cu o victorie, Glasgow ar veni la un singur punct in spatele liderului Celtic.

Happy to have made my debut for the club today. Thanks for such a warm welcome @RangersFC fans ???? Let’s keep working and improving together as a team. On to Wednesday! #RangersFC #Faith pic.twitter.com/0VMdjfgfUS