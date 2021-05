Starul lui Ajax, arestat dupa ce a incalcat restrictiile de Covid-19! Anuntul momentului 

Fotbalistul lui Ajax Amsterdam a fost retinut de politie dupa ce a mers la o petrecere.

David Neres, alaturi de fundasul lui Sao Paulo, Robert Arboleda, au fost arestati dupa ce au mers la o petrecere din Sao Paulo, incalcand astfel restrictiile de Covid-19 din oras, anunta Goal.

Politia a inchis clubul in care au fost identificate 124 de persoane, printre care si cei doi fotbalisti. Seful clubului a incercat sa le ofere tuturor masti de protectie in momentul in care politisitii au ajuns, insa 15 dintre petrecareti nu au reusit sa le puna.

Reprezentantii fotbalistului lui Ajax au spus reporterilor de la fata locului ca jucatorul a primit doar un avertisment, sugerand ca nu va fi amendat. Ulterior, Neres a fost eliberat de politie.