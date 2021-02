8 ani de la meciul URIAS al stelistilor cu Ajax! "Nici macar n-am avut prima de calificare!" Amintiri dupa o noapte ULUITOARE in Europa

S-au facut 8 ani de la partida care a calificat-o pe actuala FCSB in optimile Europa League dupa o revenire fantastica in fata lui Ajax.

Infrangerea de la Amsterdam (2-0) i-a facut pe suporteri sa nu umple National Arena la retur. Stelistii au facut insa un meci urias si s-au calificat la penalty-uri. Latovlevici si Chiriches au marcat golurile care au trimis-o pe FCSB in prelungiri, apoi tot fundasul stanga a decis penalty-urile cu o ultima executie sigura de la 11 metri.

Florin Gardos dezvaluie ca ros-albastrii n-au avut nici macar prima de calificare stabilita pentru acel meci. Becali visa doar pe muzica de Champions League!

"Nu am avut nicio prima. Nu prea aveam prime prin Europa League. Pe Gigi Becali il interesa doar Champions League, asta era obiectivul patronului. Acolo se castigau banii cei mai multi. Nici macar nu ne-am intalnit cu Gigi Becali dupa meci", a spus Gardos pentru Fanatik.

Dupa victoria cu Ajax, a urmat o noua partida memorabila, cea cu Chelsea, castigata prin golul lui Rusescu din penalty. In retur, stelistii au pierdut pe Stamford Bridge cu 3-1.

"Ne-am dat seama ca nu e la indemana oricui sa o scoata pe Ajax de maniera asta. Am revenit cu ei, apoi am batut Chelsea, asta a fost ca o confirmare. Stiam ca facem ceva mare, iar cu trecerea timpului, cand vezi ca Eriksen, Alderweireld si altii ajung in Premier League, iti dai seama ca vorbesti de o echipa buna", a comentat Gardos pentru sursa citata.



Steaua-Ajax 2-0 ❤️???? 21 Februarie 2013 Publicată de Florin Gardos pe Duminică, 21 februarie 2021