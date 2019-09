Scene incredibile la fosta echipa a lui Mircea Lucescu! A refuzat sa fie schimbat, colegii l-au scos cu forta din teren | VIDEO

Sardar Azmoun, unul dintre jucatorii vedeta ai lui Zenit, a refuzat sa iasa de pe teren in momentul in care si-a vazut numarul pe tabela arbitrului. Artem Dzyuba, coechipierul sau, l-a luat cu forta si l-a trimis spre banca de rezerve.

Azmoun marcase golul doi al gazdelor, dar avea si un cartonas galben. Pentru a evita un al doilea "galben" pentru trageri de timp, Dzyuba si-a fortat coechipierul sa iasa mai repede de pe teren. In acel moment, scorul era 2-1 pentru Zenit.

Zenit, fosta echipa a lui Mircea Lucescu, a invins in cele din urma pe Arsenal Tula cu 3-1 si gratie acestui rezultat este pe primul loc dupa noua etape, cu 20 de puncte. Krasnodar, ocupanta locului doi, are 17 puncte, la fel ca si Rostov, echipa de pe locul 3, dar cele doua nu au jucat inca in aceasta etapa.

Sardar Azmoun did not want to come off the pitch when subbed today - teammate Artem Dzyuba stepped in to stop him getting in any trouble and give him a helping hand! @fczenit_en ???? pic.twitter.com/jgY0Oha8yn