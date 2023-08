Roberto Mancini este oficial noul selecționer al Arabiei Saudite. Anunțul a venit din partea Federației Saudite, care l-a prezentat pe italian drept "un antrenor care scrie istorie, un câștigător înnăscut și o legendă".

"Am făcut istorie în Europa. Acum este timpul să scriu istorie cu Arabia Saudită", spune Roberto Mancini în clipul de prezentare.

Omul care i-a adus Italiei trofeul EURO 2020 a semnat un contract valabil până în 2027, an în care Arabia Saudită va găzdui Cupa Asiei AFC. Potrivit Gazzetta dello Sport, tehnicianul italian va încasa un salariu uriaș: 25 de milioane de euro pe an.

Mancini va debuta la naționala Arabiei Saudite pe 8 septembrie cu un meci amical împotriva celor din Costa Rica. În noiembrie vor debuta preliminariile pentru CM 2026, unde Arabia Saudită va fi repartizată într-o grupă cu Iordania, Tadjikistan și câștigătoarea din duelul Cambodgia - Pakistan.

