Revolutie in China! Superliga Chineza a impus salariul maxim al fotbalistilor straini. Contractele sunt reduse drastic, iar jucatorii vor sa plece!

Decizie fara precedent in China.

In ultimii ani, cluburile din Superliga Chineza au cheltuit sume exorbitante pe salariile jucatorilor straini adusi sa joace in Asia. Desi au dorit sa creasca nivelul campionatului intern, lucrul acesta nu s-a intamplat, sunt de parere oficialii chinezi.

"Cluburile noastre au folosit prea multi bani, iar fotbalul profesionist din tara noastra nu se dezvolta intr-un mod sustenabil. Daca nu luam decizii curand, totul va fi distrus", au spus chinezii.

Astfel, suma maxima pe care o pot obtine jucatorii straini pe saptamana este de 49.000 de lire sterline. Pentru comparatie, Oscar, fostul jucator al lui Chelsea, are un salariu de 400.000 de lire pe saptamana. In aceeasi situatie se afla si Fellaini, Hulk sau Carrasco, toti incasand sume cu 5 zerouri in fiecare saptamana.

Cluburile ar putea sa "pacaleasca" aceasta regula si sa acorde bonusuri, insa nu atat de mari incat sa se apropie de sumele initiale.

Avand in vedere aceasta masura, e de asteptat ca multi jucatori sa paraseasc CSL la finalul contractelor, iar fotbalisti de renume care erau asteptati in China (s-a zvonit ca Bale este dorit in Asia) vor reconsidera stuatia.