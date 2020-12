Real Madrid va incepe anul fara una dintre marile sperante ale lui Zidane! Jucatorul s-a accidentat si va lipsi peste trei luni de pe gazon

Echipa lui Zidane a invins cu 2-0 acasa pe Granada, in etapa a 15-a din campionatul spaniol.

In minutul 38 al acelei partide Rodrygo s-a accidentat la coapsa, iar brazilianul a fost inlocuit de catre Marcos Asensio. Tanarul de 19 ani va lipsi de pe gazon aproximativ trei luni, conform Marca, fiind a 35-a accidentare a lui Real Madrid in acest sezon.

Inainte de asta, Rodrygo fusese singurul jucator al lui Real Madrid care nu se accidentase in acest sezon. Atacantul sud-american a postat pe retelele de socializare o fotografie in fata bradului cu el in carje, transmitand un mesaj pentru fanii: "Craciun fericit tuturor! Fie ca adevaratul spirit al Craciunului sa fie in inimile tuturor. Iisus s-a nascut!".

Rodrygo mai are contract cu Real Madrid pana in 2025, iar in acest sezon a bifat 17 meciuri pentru echipa lui Zidane, reusind sa marcheze o data si sa ofere sase pase decisive.