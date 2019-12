SCANDAL DE DOPING! Reactia rusilor dupa ca au fost EXCLUSI de la JO 2020 si Cupa Mondiala 2022

Un nou scandal de dopaj a lovit lumea sportului din Rusia.

Agentia Mondiala Antidoping a aplicat o sanciune dura Rusiei si a suspendat-o timp de 4 ani din toate competitiile sportive majora, inclusiv Jocurile Olimpice din 2020 si Cupa Mondiala din 2022.

Rusii au incalcat din nou regulile anti-doping la nivel national, dupa ce in trecut, rusii au fost suspendati si inaintea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2016.

Imnul si steagul Rusiei nu vor putea fi folosite la evenimentele mondiale majore. Atletii care nu au fost vizati de ancheta anti-doping vor putea concura sub un steag neutru.

Jurnalistii rusi spun aceasta zi ca fiind cea mai trista din sport, din cauza sanctiunii aplicate de WADA.

"O zi <<ploioasa>> in sportul rus. WADA a executat Rusia!", au scris pe prima pagina rusii de la Gazeta.ru.

Agentia Mondiala Antidoping a luat decizia in unanimitate intr-o sedinta ca a avut loc la Lausanne. Rusia plateste dupa ce a manipulat date de laborator predate investigatorilor internationali in ianuarie 2019.

Agentia Antidoping Rusa (Rusada) are 21 de zile sa faca apel. In cazul in care va ataca decizia WADA, TAS va lua o hotarare definitiva.