Crescut la Academia Barcelonei, Ianis Târbă a fost transferat la jumătatea anului trecut la Celta Vigo Youth. La șase luni de la mutare, aripa dreaptă de doar 16 ani a fost convocat pentru a se antrena cu prima echipă.

„Ianis Târbă, la antrenamente, alături de prima echipă a lui Celta Vigo. Internațioanlul român care a sosit în Galicia de la Barcelona s-a numărat printre puținii tineri care au făcut pasul la echipa mare”, scrie @AlexScoutRo pe Twitter.

Târbă, convocat la naționala U16 a României la începutul anului trecut

Extrema dreaptă de 16 ani are și cetățenie spaniolă, însă visul său este să îmbrace tricoul naționalei României.

„E prima convocare la echipa națională a țării mele. Dar nu am multe emoții, știu bine ce pot să fac și sunt ambițios. A fost o mare surpriză vestea convocării, am fost extraordinar de fericit când cei de la Barcelona, din club, m-au anunțat că România are nevoie de mine. Sunt foarte mândru că sunt român! La asta m-am și gândit în avion spre țară, nu la emoții!

Nu prea am emoții, am avut și au fost foarte mari prima oară când am venit la Mogoșoaia, în urmă cu 2 ani, la acel stagiu. Acum sunt mai obișnuit cu tot ce e aici. Dar atunci am fost foarte impresionat de cât de mare e tot complexul unde se pregătesc echipele naționale, de ce dotări sunt!

Nu prea știam ce să îmi imaginez înainte. Dar m-am simțit excelent, pentru că a fost fotbal de calitate, am descoperit alți copii români din alte țări, m-am distrat însă am vrut să arăt și toate calitățile mele. Cred că am convins, de aceea uite că sunt acum convocat”, a spus Târbă după convocare.

