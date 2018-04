Pleaca Bale de la Real? Anunt urias la Madrid: cine ii ia locul in GALAXIA lui Zidane

Sansele ca Bale sa continue la Real sunt mici.

Gareth Bale nu a intrat deloc in meciul de aseara castigat cu 3-0 in fata celor de la Juventus, iar zilele lui sunt numarate la Real Madrid. Conform publicatiei Don Balon, Florentino Perez vrea cat mai repede sa-l vanda pe starul galez in varsta de 28 de ani.

In acest sezon, Bale a jucat 15 meciuri pentru Real Madrid in LaLiga si a marcat de 11 ori. La golul fabulos marcat de Ronaldo din foarfeca la Torino, Bale nu a schitat niciun gest pe banca de rezerve. Spaniolii vad lipsa lui de reactie drept inca un indiciu ca relatia cu Madridul s-a rupt iremediabil.

In locul lui Bale, la Real e asteptat Mohammed Salah, golgheterul lui Liverpool. Egipteanul a marcat 37 de goluri in toate competitiile pentru echipa lui Klopp!