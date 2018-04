JUVENTUS - REAL MADRID 21.45 PRO TV // Isco e titular, Allegri a pregatit surprize! ECHIPELE DE START

Vezi toate fazele meciului pe www.sport.ro. Rezumatul partidei este de la ora 23.50 pe Pro X.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

LIVE TEXT

Iata echipele de start:

JUVENTUS:

Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Betancur, Asamoah - Douglas Costa, Dybala, Higuain

REAL MADRID:

Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Modric, Casemiro - Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema

Juventus - Real Madrid, reeditarea finalei din sezonul trecut al UEFA Champions League, are prima mansa in aceasta seara in direct la Pro TV. Juventus a eliminat-o de fiecare data pe Real cand cele 2 s-au intalnit in fazele eliminatorii ale competitiei, Real castigand insa de 2 ori trofeul in fata clubului italian.

Capitanul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, cel pe care Giorgio Chiellini il caracteriza ca fiind cel mai bun fundas central din lume, a reusit o faza de exceptie la antrenamentul de pe Juventus Arena. Ramos, cel care a marcat 75 de goluri in cariera sa, a reusit sa trimita mingea din nou in poarta desi se afla metri bun in spatele acesteia!

Real Madrid este pe locul 2 in topul mondial al popularitatii, dupa Barcelona:

Barcelona 287 milioane fani

Real Madrid 269 milioane fani

Bayern 149 milioane fani

FC Liverpool 131 milioane fani

Man City 126 milioane fani

Juventus 121 milioane fani

AS Roma 73 milioane fani

Sevilla 20 milioane fani