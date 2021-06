Suedia - Slovacia, 16:00, in direct la PRO TV si VOYO! Echipele care au produs surprizele Grupei E se bat pentru un loc in optimi!

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO.

Suedia si Slovacia se intalnesc in a doua etapa din Grupa E. In primul meci, Suedia a reusit sa reziste atacurilor Spaniei si sa scoate un rezultat de egalitate, 0-0, pe cand Slovacia a produs surpriza grupei. Elevii lui Stefan Tarkovic au reusit sa o anihileze pe Polonia, cu tot cu starul Lewandowski in teren, si sa o invinga cu 2-1, obtinand primele trei puncte de la Euro 2020.

De-a lungul timpului, cele doua echipe au avut 6 meciuri directe, iar Slovacia nu a reusit sa castige nicun joc. Trei partide au fost adjudecate de Suedia, iar celelalte trei intalniri s-au terminat la egalitate, precum si ultimul amical din 2018, 1-1.

Gratie succesului cu Polonia, Slovacia este pe prima pozitie in Grupa E, fiind singura echipa care are 3 puncte. Locurile 2 si 3 sunt ocupate de Spania si Suedia, ambele cu un punct. In timp ce Lewandowski si coechipierii sai sunt codasii clasamentului, cu 0 puncte.