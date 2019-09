Mitrita, de neoprit in America! Romanul, decisiv intr-o victorie dramatica: si-a dus echipa pe primul loc | VIDEO

Alexandru Mitrita e de neoprit in Statele Unite ale Americii.

Romanul a fost din nou decisiv pentru New York City FC. Chiar daca nu a marcat de aceasta data, Mitrita a contribuit din plin la victoria echipei sale, succes ce a dus-o pe New York City FC pe primul loc in clasamentul Conferintei de Est.

New York City FC a castigat meciul cu New England, scor 2-1. Caicedo a marcat inca din minutul 2 pentru New England. Gazdele de la New York City au revenit in minutul 70 prin golul lui Medina. Acelasi Medina a marcat golul victoriei din penalty, in minutul 6 al prelungirilor. Lovitura de la 11 metri a fost obtinuta de Mitrita.

Mitrita a avut doua sanse de a-si trece si el numele pe lista marcatorilor, insa a ratat doua ocazii importante in minutele 73 si 84.