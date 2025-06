Inter Miami și-a încheiat parcursul la Mondialul Cluburilor, în optimi, după o partidă cu PSG, pierdută cu 0-4, în care n-a contat, pur și simplu.

Campioana Europei s-a distrat cu echipa lui Messi, a înscris de patru ori în prima repriză și impresia generală a fost că, dacă ar fi forțat, ar mai fi dat cel puțin două, trei goluri și în partea secundă. De aici, a apărut și reacția de nervozitate a lui Messi, după un gest golănesc pentru care a fost pus la zid de suporteri pe rețelele de socializare.

Messi a știut că Inter Miami n-are nicio șansă

În mod surprinzător, starul argentinian al celor de la Inter Miami n-a fost deloc supărat, după 0-4 cu PSG. Sau n-a vrut să-și exteriorizeze supărarea. Pentru că declarațiile sale de după meci au șocat, mai ales atunci când a spus că partida de la Atalanta s-a încheiat cu un rezultat la care se aștepta!

„Meciul a fost exact cum mă așteptam să fie. PSG e o echipă excelentă, a câștigat Champions League și e într-o formă foarte bună, în acest moment. Repet: ne așteptam la ce s-a întâmplat pe teren. Am încercat să dăm tot ce aveam mai bun și, per ansamblu, cred că am lăsat o impresie bună la Mondialul Cluburilor“, a spus veteranul de 38 de ani.

În continuarea discursului său, Messi a recunoscut că e supărat, nu din cauza meciului cu PSG, ci pentru ce s-a întâmplat în partida anterioară, ultima din faza grupelor. Atunci, Inter Miami a condus Palmeiras, scor 2-0, dar s-a mulțumit cu un egal, 2-2, după două goluri încasate, în minutele 80 și 87. Dacă Inter Miami ar fi câștigat acel meci, atunci n-ar fi întâlnit PSG, în optimi, ci ar fi dat de Botafogo (Brazilia).

„Noi eram foarte aproape de victorie în partida cu Palmeiras. Dar am cedat totul, în ultimele 10 minute și am remizat. Nu e o scuză pentru ce s-a întâmplat cu PSG, dar vreau să spun că situația noastră putea fi diferită, dacă am fi câștigat cu Palmeiras. Din păcate, am scăpat victoria printre degete, am dat de PSG și asta ne-a complicat viața“, a spus Messi.

Pentru el și Inter Miami urmează acum revenirea în campionatul intern, sâmbătă, în meciul cu Montreal.