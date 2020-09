Messi este mult in spate! Ronaldo la doar OPT goluri de un nou record URIAS

Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ajuns la 101 goluri marcate in tricoul Portugaliei.

Lusitanul a devenit primul jucator din Europa care depaseste 100 de goluri la nationala. Astfel, Ronaldo mai trebuie sa marcheze doar opt goluri pentru a-l devansa pe Ali Daei (Iran), care are 109 reusite in partidele internationale. De cand a implinit 30 de ani, Cristiano are 49 de goluri in 47 de meciuri la nationala.

Intr-un top al marcatorilor la nationala, Ronaldo are 31 de goluri avans fata de rivalul sau, Lionel Messi (70). De asemenea jucatorul lui Juventus este la o diferenta mare si fata de alti fotbalisti istorici: Ronaldo - 101 goluri, Ferenc Puskas - 84 goluri, Pele - 77 goluri, Ronaldo Nazario - 62 goluri, Neymar - 61 goluri sau Maradona - 34 goluri.

Ronaldo a marcat impotriva a 42 de nationale diferite. Portughezul nu a inscris insa niciodata impotriva Italiei, tara unde evolueaza in prezent pentru Juventus.



The 42 countries against which Cristiano Ronaldo scored his 100 international goals. There isn’t Italy pic.twitter.com/JfqmoRnAyY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 8, 2020