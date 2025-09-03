Ilkay Gundogan a semnat! Galatasaray a anunțat oficial salariul uriaș al neamțului

Clubul din Istanbul nu s-a ferit să facă public și salariul impresionant pe care i-l va plăti mijlocașului venit gratis de la City.

Salariu de top pentru Gundogan



Turcii sunt hotărâți să domine din nou campionatul și să aibă un parcurs solid în Liga Campionilor, iar aducerea lui Gundogan este o dovadă clară în acest sens. Într-un comunicat postat pe canalele oficiale, Galatasaray a oferit toate detaliile mutării.



"S-a ajuns la un acord cu Manchester City Football Club pentru transferul gratuit al fotbalistului profesionist İlkay Gundogan. A fost semnat un contract cu jucătorul, valabil până la finalul sezonului 2026/2027, în următoarele condiții: Se va plăti o taxă garantată sezonieră de 4.500.000 de euro net pentru sezonul 2025-2026 și 4.500.000 € net pentru sezonul 2026-2027", transmite clubul din Istanbul.

