În vârstă de 25 de ani, Bonnie, Tia Billinger pe numele din buletin, este căsătorită cu Oliver Davidson, jucător de rugby la Long Eaton RFC, echipă din liga a cincea a sistemului competițional englez. Cei doi sunt împreună din adolescență și s-au căsătorit în 2022.



Totuși, relația lor se află în impas, iar Bonnie a confirmat că sunt separați de ceva vreme. Contrar speculațiilor din presă, aceasta susține că divorțul nu are legătură cu activitatea sa pe OnlyFans.



"Am văzut multe articole care spun că divorțez pentru că am fost cu peste o mie de bărbați, dar nu este adevărat. Noi suntem separați de mult timp și el este în continuare foarte susținător", a declarat Bonnie pentru The Sun.



Soțul lui Bonnie Blue nu este străin de controverse nici pe terenul de rugby. Oliver Davidson a fost suspendat pentru șapte meciuri după ce și-a lovit un adversar cu cotul în timpul unui placaj.



Ulterior, a mai primit o interdicție de trei săptămâni, după ce l-a contestat vehement pe arbitru, spunând „Glumiți?” în urma cartonașului roșu primit.